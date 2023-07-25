Си Цзиньпин сместил таинственно пропавшего на месяц главу МИД Китая

Опубликовано: 25.07.2023 15:29 , Обновлено: 15.11.2024

Китайское правительство сместило пропавшего ранее Цинь Гана с должности министра иностранных дел и заменило его престарелым предшественником Ван И, сообщили китайские государственные СМИ.

“Высший законодательный орган Китая проголосовал за назначение Ван И министром иностранных дел… на заседании во вторник, - сообщило информационное агентство Синьхуа. - Цинь Ган был смещен с поста министра иностранных дел”.

Объявление появилось через месяц после последнего публичного выступления Цинь Гана. 57-летний дипломат, который был назначен министром иностранных дел только в декабре 2022 года, не появлялся на публике с 25 июня, когда он провел переговоры с коллегами из России, Вьетнама и Шри-Ланки.

Последним его появлением в государственных СМИ стала встреча с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, который посетил Пекин менее чем через 48 часов после неудавшегося восстания ЧВК “Вагнер” против высшего военного руководства Москвы

Затем Китай отменил переговоры между Цинь Ганом и главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозепом Боррелем 4 июля без объяснения причин. Впоследствии Цинь пропустил встречи на высоком уровне с министром финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и посланником США по климату Джоном Керри.

Министерство иностранных дел Китая позже заявило, что Цинь не смог присутствовать на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте “по состоянию здоровья”.

Его таинственное отсутствие породило слухи о том, что Цинь впал в немилость у руководства Коммунистической партии Китая (КПК). Уроженец Тяньцзиня служил в китайском правительстве с конца 1980-х годов, в основном на должностях, связанных с иностранными делами. Цинь считался близким доверенным лицом председателя КНР Си Цзиньпина и считался восходящей звездой в КПК.