Си Цзиньпин прилетел в США спасать китайскую экономику. Что хочет от переговоров Байден?

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Опубликовано: 15.11.2023 11:14 , Обновлено: 15.11.2023

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на долгожданную встречу с президентом США Джо Байденом. Эксперты полагают, что китайский лидер, вероятно, попытается добиться от США торговых условий, которые помогут поддержать проблемную экономику Китая.

Впрочем, сам факт визита Си Цзиньпина в США впервые за шесть лет уже стал новостью. При этом лидеры двух крупнейших экономик мира не разговаривали с тех пор, как встречались в кулуарах международной встречи на Бали, Индонезии, в ноябре 2022 года.

Важность визита главы Китая в США в белом доме подчеркнули представительностью встречающей делегациеи. Министр финансов США Джанет Йеллен, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и посол США в Китае Николас Бернс прибыли в аэропорт, чтобы приветствовать Си Цзиньпина.

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Ещё во время предварительной подготовки встречи, правительствам США и Китая пришлось разобраться с рядом спорных вопросов: от шпионского китайского воздушного шарв в небе США до взаимных ограничений в области высоких технологий.

“Си Цзиньпин направляется на встречу, поскольку он изо всех сил пытается оживить пошатнувшуюся китайскую экономику, которая еще не полностью восстановилась после ослабления из-за строгих ограничений во время пандемии, в условиях кризиса на рынке недвижимости и рекордной безработицы среди молодежи”, - сообщил американский телеканал CNN.

[info_b]Китайская экономика в 2023 году показала не очень хорошие результаты. Согласно агентству Bloomberg, к концу августа курс юаня опустился до самого низкого уровня со времен кризиса 2008 года. Это произошло на фоне падения производственной активности пять месяцев подряд.

«Экономические данные, которые мы получали в последние месяцы, демонстрируют печальную картину, — пишет Bloomberg. — Китайские домохозяйства тратят меньше, чем ожидалось, и больше экономят. Бизнесы инвестируют и занимают средства в замедленном режиме. Безработица среди молодежи подскочила так резко, что Пекин решил прекратить публиковать данные о ней».[/info_b]

“Давайте вместе работать для полного успеха визита”, - призвал посол Китая в США Се Фэн вскоре после того, как Си Цзиньпин приземлился в Сан-Франциско.

У президента США Джо Байдена, однако, есть свои резоны провести серьезные переговоры с Китаем. В следующем году его ожидают выборы, и налаживание отношений с Пекином могло бы помочь ему решить как экономические проблемы, так и политические (война в Украине, напряжённость на Тайване).

“На фоне внутренних и внешнеполитических вызовов, с которыми сталкиваются они оба (Си Цзиньпин и Джо Байден - Ред. ), у них меньше стимулов пытаться преследовать друг друга и немного больше стимулов стабилизировать свои отношения”, - считает Юн Сун, директор китайской программы аналитического центра Стимсона в Вашингтоне.

Некоторые эксперты считают, что лидер Китая почувствовал свое преимущество накануне переговоров с Джо Байденом.

“Си Цзиньпин считает, что США хотят улучшить отношения с Китаем, и он ответил. Они направили к нему эти делегации… (после того, как он) оказал давление на правительство США”, - сказал Суйшенг Чжао, директор Центра китайско-американского сотрудничества при Денверском университете, имея в виду визиты американских официальных лиц в Пекин в последние месяцы.

Пекин считает, что именно США “должны внести коррективы” в свое отношение к Китаю. По его мнению, если “вы приходите к нам и разговариваете с нами, тогда вы должны (двигаться) в нашем направлении”, - считает эксперт.

В свою очередь, Джо Байден выразил надежду— что переговоры помогут улучшить шаткие американо-китайские отношения, ухудшившиеся резкими разногласиями за последний год.

“Возможность поднять трубку телефона и поговорить друг с другом в случае кризиса. Возможность убедиться, что наши военные по-прежнему поддерживают контакт друг с другом, - заявил Байден журналистам в Белом доме. - Мы не пытаемся отделиться от Китая, но то, что мы пытаемся сделать, - это изменить отношения к лучшему”.

Оба лидера прибыли в американский город, где их приветствовали сотни демонстрантов, которые выстроились вдоль маршрутов следования их кортежей, размахивая китайскими, тайваньскими и тибетскими флагами, а также плакатами в поддержку китайского лидера и против него.