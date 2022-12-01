Швейцария заморозила российские активы на 7,2 млн евро

Опубликовано: 01.12.2022 16:43 , Обновлено: 15.11.2024

Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,2 млрд европосле 24 февраля. Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) 1 декабря.

В июле общая сумма российских активов, замороженных в Швейцарии из-за вторжения РФ в Украину, составляла 6,5 млрд евро.

Федеральный совет Швейцарии в феврале 2022 года одобрил санкции, которые предусматривают запрет на прием депозитов от граждан России или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.

Кстати, Европейский союз с начала войны в Украине заморозил активы РФ на сумму 13,8 миллиарда евро.

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