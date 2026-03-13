Швеция один за одним захватывает танкеры «теневого флота» России

Опубликовано: 13.03.2026 12:00 , Обновлено: 13.03.2026

Шведские военные не на шутку взялись за контроль за нефтяными танкерами, что следуют через ее территориальные воды или плывут в ее исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В этот раз они остановили и поднялись на борт танкера Sea Owl I под флагом Коморских Островов, который шел у побережья города Треллеборг.

Береговая охрана Швеции заявила, что Sea Owl I подозревается в использовании «ложного флага». Сам же танкер с 2025 года находится под санкциями за перевозку российской нефти. Западные страны причисляют его к так называемому «теневому флоту», который используется для обхода санкций стран G7 («Большой семерки»), ЕС (Евросоюза) и США.

Всего несколько дней назад в этом же районе Швеция задержала подсанкционный сухогруз Caffa, шедший в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи. Его также обвинили в манипуляциях с флагом.

[inf]Исключительная экономическая зона (ИЭЗ) — это участок моря за пределами территориальных вод (может быть до 200 морских миль от берега), где прибрежное государство обладает суверенными правами на разведку, разработку и сохранение ресурсов (рыба, нефть, газ), а также юрисдикцией над искусственными островами и защитой среды, при сохранении свобод судоходства. [/inf]