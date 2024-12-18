Штормовой ветер повалил 56-метровую плавучую рождественскую ёлку в Бразилии

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Опубликовано: 18.12.2024 15:16 , Обновлено: 18.12.2024

На пляже Лагоа-де-Арактиба в бразильском Рио-де-Жанейро во время шторма рухнула в воду 56-метровая рождественскую ёлка, которую рабочие устанавливали на плавучей платформе недалеко от берега. Момент ЧП попал на видео.

Инцидент произошёл 16 декабря. По данным местных СМИ, несмотря на то, что на побережье разыгралась гроза, рабочие продолжили монтировать рождественскую ель, но в какой-то момент конструкция не выдержала напора штормового ветра и рухнула в воду.

Этот момент попал на камеру одного из бразильских телеканалов,которые снимали репортаж об установке гигантской плавучей ёлки.

По данным телеканала 9news, в результате инцидента один из рабочих, 21-летний мужчина, погиб от полученных травм в больнице, ещё двое получили ранения, не опасные для жизни. Фабиано Орта, мэр муниципалитета, в котором произошла трагедия, объявил официальный двухдневный траур в связи со смертью мужчины.