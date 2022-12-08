Шольц предложил Путину гарантии безопасности после окончания войны в Украине

Опубликовано: 08.12.2022 11:17 , Обновлено: 08.12.2022

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск применения Путиным ядерного оружия в Украине на данный момент уменьшился. По его мнению, это произошло из-за международного давления.

В интервью, опубликованном 8 декабря, канцлер Германии заявил, что война в Украине продолжается с “неослабевающей жестокостью”, хотя один ключевой компонент изменился. “Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Как реакция на то, что международное сообщество обозначило красную черту”, - сказал Шольц в интервью Funke media. При этом, глава немецкого правительств настаивает на том, что, несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог Запада с Кремлем продолжался.

[info_b]В Funke media уточнили, что интервью с Олафом Шольцем было проведено в понедельник, а цитаты утверждены вчера днем. Т.е. до того, как Владимир Путин заявил, что рсосия не будет применять ядерное оружие первой. [/info_b]

Затронул канцлер ФРГ и послевоенные гарантии безопасности для России, на которых ранее там настаивали. Олаф Шольц считает, что Владимир Путин должен сначала остановить боевые действия, а после этого Германия будет готова поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе - то, что, по его словам, предлагалось до начала войны.

Он также выступил в защиту поддержки Германией Украины, которая, по мнению критиков, была слишком сдержанной, заявив, что после Соединенных Штатов Германия была одним из крупнейших поставщиков в Украину, в том числе оружия. “Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте были бы только проигравшие – во всем мире”, - сказал он.