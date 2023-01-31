Шольц отверг предложение Бразилии начать мирные переговоры с Россией

Опубликовано: 31.01.2023 13:01 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Бразилии Лула да Силва выступил 30 января с предложением, чтобы Бразилия и Китай стали посредниками между Россией и Украиной. Но выдвинул условие.

«Необходимо сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров», — заявил да Силва на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем в столице Бразилии Бразилиа в понедельник (по местному времени).

Ранее бразильский президент уже говорил с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об этой инициативе. Да Силва заявил, что в переговорную группу посредников должен обязательно войти Китай.

Однако канцлер Германии отверг предложение главы Бразилии. По словам Олафа Шольца, не может быть мирных переговоров за спинами украинцев. Вот почему мирные переговоры всегда привязаны к условию вывода Россией своих войск, заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Бразилии Лулой да Силва.

При этом глава Германии заявил, что у него с бразильским президентом совпадает оценка событий в Украине: «Мы оба осуждаем российское вторжение».