Шойгу поднял по тревоге Тихоокеанский флот России

Опубликовано: 14.04.2023 11:56 , Обновлено: 14.04.2023

Тихоокеанский флот России 14 апреля подняли по тревоге и в полном составе привели в высшую степень боевой готовности. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, это сделано "в рамках внезапной проверки" Тихоокеанского флота.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов пояснил, что данная проверка будет проведена в три этапа. Так, на первом этапе флот приведут в полную боевую готовность и проверят дежурные силы противовоздушной обороны и подразделения авиации, передает РИА “Новости”.

На втором этапе военное руководство России планирует провести развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, а на третьем - отработать определенные учебно-боевые задачи. Руководить этими мероприятиями поручили главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову.

Как пояснил Шойгу, основная цель проверки - “нарастить способности вооруженных сил отражать агрессию вероятного противника с моря”. В частности, планируется “отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин”.

Особые контроль будет уделяться проверке стратегических подлодок. Планируется также провести ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника и задействовать дальнюю авиацию.