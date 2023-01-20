"Шердбаршемотшертатан" - Идеолог Путина рассказал, почему Россия не победит с Чебурашкой

Опубликовано: 20.01.2023 20:27 , Обновлено: 20.01.2023

Российский ультраправый философ, которого часто считают главным вдохновителем идеологии Владимира Путина, активный сторонник вторжения в Украину Александр Дугин рассказал, чем ему не нравися фильм и главный его герой Чебурашка.

На своей странице в ВК Дугин заявил, что стране необходимо возрождение “традиции”, а “Чебурашка — это какое-то слабоумие”.

“Я понимаю, что иду против всех, но Чебурашка — это совсем не то, что надо России. Нам не нужен Чебурашка, это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение Традиции — почти полностью утраченной, жестко оборванной сто лет назад”, — заявил Александр Дугин.

Все потому, что идеолог Владимира Путина уверен, что Россия не сможет победить на мировой арене: “С чебурашкой нам не победить”.

На самом деле Александ Дугин ещё до премьеры самого кассового российского фильма “Чебурашка” обрушился на него со своими расследованиями и разоблачениями.

По его словам, на самом деле Чебурашка - это демон Луны по имени Шердбаршемотшертатан. “Имя, конечно, не совсем похоже, но что-то в этом есть», - написал Дугин.

Крокодила Гену Александр Дугин такж не возлюбил: «Если крокодил разрешается в Левиафане, то образ «крокодила Гены» меняет свое значение. Так к нам приходит левиафаническое начало — атлантизм — вместе с джинсами, с «Битлз», финским плащом и сапогами на платформе. А потом смотришь — и страны нет. А начиналось с безобидного «катится голубой вагон».