Шепот «Блэк Хоуков», десант ГУР и туман войны. Что происходит в украинском Покровске?

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Опубликовано: 04.11.2025 09:45 , Обновлено: 04.11.2025

В Покровске разворачивается одна из самых драматичных операций последних недель. Россияне зашли в город. Но несмотря на заверения президента РФ Владимира Путина бои там продолжаются. В Украине даже заговорили о контрнаступлении.

Три дня назад вечером по украинским и западным СМИ прокатилась волна сообщений о дерзкой высадке вертолетного десанта спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины в прифронтовом городе Покровск, прямо в Тылу у россиян.

Дерзкая высадка и стратегические заявления

Агентство Reuters и корреспондент The Economist Оливер Кэрролл первыми сообщили детали: украинские спецподразделения на вертолетах Black Hawk были отправлены в восточную часть Покровска, города, который, по словам агентства, находится «в осаде».

Источник Reuters в 7-м корпусе десантно-штурмовых войск Украины утверждал, что операцией лично руководит глава ГУР Кирилл Буданов, чье отсутствие на совещании у президента Зеленского накануне не осталось незамеченным.

Украинское издание «Суспильное» со ссылкой на свои источники уточнило, что украинские штурмовые группы вошли в “стратегически важные” для логистики районы города, куда ранее проникли российские силы.

В ГУР же 3 ноября впервые публично прокомментировали операцию, заявив, что их спецназ продолжает действовать в районе, важном для «фронтовой логистики», и что к нему «пробили наземный коридор» для присоединения дополнительных сил. В подтверждение были опубликованы фотографии командного пункта с Будановым. Впрочем, они ничего не подтверждают - туман войны…

Российская версия: охота на «птичек» и контрмеры

Российская сторона представила свою трактовку событий. Военные паблики и официальные лица так называемой «ДНР» сразу же заявили об уничтожении части десанта.

«Часть высадившегося спецназа уничтожена»,— заявил советник главы «ДНР» Игорь Кимовский, хотя эти данные не были независимо подтверждены.

Российские военные блогеры распространили видео, якобы показывающее полет двух украинских вертолётов. Они утверждают, что десант высадился в промзоне на северо-западе Покровска, через которую идет снабжение украинского гарнизона, и что по закрепившимся там силам сейчас наносятся удары.

А министерство обороны России 1 ноября отчиталось об уничтожении группы спецназа ГУР под Покровском.

Скепсис и критика в самой Украине

Внутри Украины новость была встречена не столько триумфом, сколько сдержанностью и даже критикой. Украинские военные напрямую предостерегли от чрезмерного ажиотажа.

«Не путайте тактические действия подразделений ГУР с контрнаступательными действиями, — написал офицер с позывным «Алекс». — Бойцы ГУР — молодцы, провели внезапную и успешную высадку… но глобально обстановка на направлении не изменилась».

Еще более резко высказался другой военный, Станислав Бунятов, обвинив «дегенератов» в утечке видео с высадкой, которая, по его словам, создала «охоту на вертолеты» и поставила под угрозу эвакуацию бойцов.

Зеленский: «Я не знаю о спецоперации ГУР»

Напряженную картину дополнил неожиданный комментарий президента Украины Владимира Зеленского. На встрече с журналистами он заявил: «Я не знаю о спецоперации ГУР, если честно». Он подчеркнул, что главную тяжесть боев на Покровском направлении несут десантники, морпехи и механизированные бригады, назвав их «главной преградой для русских».

Это заявление породило множество вопросов: было ли это элементом дезинформации, попыткой приуменьшить значение операции или же указанием на то, что масштабы акции не столь значительны, как их преподносят в медиа?

Покровск как ключ к Донбассу

Вне зависимости от итогов этой конкретной высадки, Покровск остается критически важной точкой на карте. Аналитики американского Institute for the Study of War (ISW) отмечают, что Россия сосредоточила на этом направлении основные силы, пытаясь прорвать оборону. Генштаб ВСУ сообщает об отражении десятков атак ежесуточно.

Источники РБК-Украина уже спрогнозировали: в случае успеха под Покровском следующим логическим шагом для России станет удар по Краматорско-Константиновской агломерации — крупнейшему узлу обороны в Донецкой области Украины.

По оценкам аналитиков, Донецкое направление останется главным приоритетом зимнего наступления России, целью которого является достижение ощутимого результата к весне 2026 года.

Прогноз: между тактическим успехом и стратегическим риском

Пока что спецоперация украинцев в Покровске выглядит не как начало крупного контрнаступления, а как рискованная тактическая интервенция, призванная стабилизировать шаткий участок фронта и разблокировать жизненно важные пути снабжения. Сам факт необходимости вертолетного десанта красноречиво говорит о том, что сухопутные коридоры находятся под серьезной угрозой.

Исход этой дерзкой вылазки остается пока неясным. Станет ли она примером блестящей спецоперации, которая изменила локальный баланс сил, или же будет записана в историю как героическая, но отчаянная попытка замедлить неизбежное, покажет ближайшее будущее.