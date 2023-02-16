Севастополь атаковали беспилотники

Опубликовано: 16.02.2023 09:16 , Обновлено: 16.02.2023

Город Севастополь в Крыму атаковали беспилотники. Об этом заявил 16 февраля назначенный Москвой губернатор Михаил Развожаев.

Он утверждает, что ПВО сбили уже 2 «украинских» беспилотника над морем. Но атаку на момент написания новости продолжают отражать.

В то же время украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики пишет, что с утра в Севастополе перекрыли движение пассажирского катера через бухту и людей будут развозить автобусами.

В Сети опубликовали видео:

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Власти Украину эту информацию, как обычно, не комментируют.

К слову, они сообщили, что в ночь на 16 февраля Россия массировано атаковала Украину ракетами и беспилотниками. При этом, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, РФ «сменила тактику».