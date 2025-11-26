Сербия пригрозила национализировать российского нефтегазового гиганта

Опубликовано: 26.11.2025 09:42 , Обновлено: 26.11.2025

Власти Сербии объявили, что изучают варианты введения государственного управления в отношении нефтегазовой компании NIS, контролируемой российским «Газпромом». Это произойдет, если ее мажоритарный российский владелец не продаст свою долю в течение 50 дней. Заявление стало самым серьезным сигналом правительства Вучича России.

Де-факто национализация российских активов в Сербии, имеющих ключевое значение для энергетической безопасности страны, будет вынужденными шагом из-за нежелания российского “Газпрома” следовать санкциям США.

Напомним, что США объявили о введении санкций в отношении сербского нефтегазового гиганта NIS из-за того, что большинством акций компании владеет российский “Газпром”.

Хотя Вучич публично отвергал идею полномасштабной национализации, его заявление о «введении государственного управления» в случае невыполнения ультиматума заставило экспертов искать правовые механизмы для такого шага.

Правовые пути: от специального закона до банкротства

Согласно анализу, проведенному Forbes Serbia, у Белграда есть несколько потенциальных сценариев для взятия контроля над NIS.

Один из вариантов, предложенный бывшим министром и юристом Миланом Париводичем, — принятие парламентом специального закона об «административном захвате» критической инфраструктуры, аналогичного тем, что применялись в Германии и Болгарии для управления активами российских компаний.

«Мне кажется странным и показательным, что мы не регулируем это в Законе об энергетике. Возможность сделать это, если национальные интересы окажутся под угрозой. И у нас нет такого положения в отношении нефти или газа», — заявил Париводич, предположив, что ранее это могло быть уступкой российским инвесторам.

Такой закон, по его словам, позволил бы государству назначить новое руководство в NIS и в конечном итоге продать пакет акций от имени «Газпрома», перечислив вырученные средства владельцу.

Другой юрист, Томислав Шунька, утверждает, что правовая база для принудительного выкупа акций уже существует. Он ссылается на Закон о соглашении о взаимной защите инвестиций между Сербией и Россией, который допускает экспроприацию в общих интересах при условии своевременной и адекватной компенсации.

«Сербия не заинтересована в том, чтобы ставить под угрозу безопасность и энергетическую стабильность. И у неё уже есть правовая база, которая позволяет это сделать», — заявил Шунька.

При этом он признал, что для перевода компенсации «Газпрому» все равно потребуется лицензия американской OFAC.

Третий, более радикальный сценарий, — банкротство NIS. Если банки Сербии, опасаясь вторичных санкций, приостановят платежные операции с компанией, она может стать неплатежеспособной. Это откроет возможность для введения внешнего управления через суд, который заменит российское руководство и снимет с компании американские санкции.

«С открытием дела о банкротство национальным судом назначенный конкурсный управляющий NIS заменяет всё прежнее руководство. Это также снимает санкции с NIS, поскольку российское влияние на неё прекращается», — пояснил бизнес-консультант Милан Ковачевич.

Риски и последствия

Любой из этих шагов, особенно без одобрения Вашингтона, чреват дорогостоящими международными арбитражными разбирательствами с российскими акционерами. Власти Сербии оказываются в сложной ситуации, пытаясь балансировать между энергетическими потребностями страны, давлением Запада из-за санкций и отношениями с Москвой.

Пятидесятидневный ультиматум президента Вучича указывает на то, что Белград предпочитает найти нового частного владельца для NIS. Однако если покупатель не найдется, Сербия, судя по всему, готова прибегнуть к крайним мерам, чтобы сохранить контроль над стратегическим энергетическим активом.