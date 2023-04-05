Сербия объявила, что проведёт учения со странами НАТО

Опубликовано: 05.04.2023 14:12 , Обновлено: 05.04.2023

Власти Сербии сообщили, что правительство одобрило проведение учений с участием США и других стран НАТО на своей территории. При этом в стране действует мораторий на международные учения.

Совместные маневры пройдут в Сербии с 16 по 30 июня и будут называться “Платиновый волк”.

Ранее стало известно, что Сербия не признает оккупации части территории Украины российскими войсками. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич 18 января.

Комментируя войну в Украине, Вучич предположил, что «худшее еще впереди». Также он отметил, что не поддерживал контакт с главой Кремля Владимиром Путиным «много месяцев».