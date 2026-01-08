Сенат США попробовал запретить Трампу военные операции в Венесуэле

Опубликовано: 08.01.2026 21:56 , Обновлено: 08.01.2026

Сенат США попытался запретить президенту Дональду Трампу проводить военные операции в Венесуэле без разрешения Конгресса. За резолюцию проголосовали 52 сенатора, против — 47. Все демократы, а также республиканцы Рэнд Пол, Тодд Янг, Лиза Мурковски, Джош Хоули и Сьюзан Коллинз одобрили документ.

Тем не менее Сенату ещё предстоит одобрить этот законопроект, а для вступления его в силу потребуется одобрение Палаты представителей и подписание Трампом.

Фактически голосование стало осуждением действий президента в Венесуэле. Сам Трамп ответил на резолюцию, заявив, что сенаторы-республиканцы, поддержавшие резолюцию, «никогда больше не должны быть избраны на государственные должности».

«Это голосование серьезно препятствует самообороне и национальной безопасности Америки, подрывая авторитет президента как главнокомандующего», — написал он в Truth Social. Трамп также назвал «неконституционной» резолюцию о военных полномочиях — закон времен войны во Вьетнаме, принятый Конгрессом для предотвращения несанкционированного ведения войн президентами.