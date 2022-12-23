Сенат США одобрил изъятие и передачу российских активов Украине

Опубликовано: 23.12.2022 08:28 , Обновлено: 23.12.2022

Сенат США принял поправку в бюджет, в котором, среди прочего, прописано изъятие активов российских бизнесменов и передача их Украине. Об этом сообщил член Палаты представителей Том Малиновский.

«Сенат одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», — написал он в Twitter.

По его словам, усилия по принятию этой поправки были длительными и настойчивыми и едва не провалились.

«Сейчас мы приняли то, чего требуют здравый смысл и справедливость: поддерживающие путина должны помочь заплатить за восстановление страны, которую он пытается уничтожить», — подчеркнул Малиновский.

23 декабря за поправки должна проголосовать Палата представителей. Если закон примут, то его передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Кроме того, документ предусматривает финансирование в размере 1,66 трлн долларов, в которые входят и 44,9 млрд долларов помощи для Украины.