Сейсмолог предсказал землетрясение в Турции еще 3 февраля

Опубликовано: 06.02.2023 16:49 , Обновлено: 06.02.2023

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербит предсказал мощное землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля за три дня до него.

«Рано или поздно в этом регионе (Юг-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) появится землетрясение магнитудой 7,5», — написал он 3 февраля и прикрепил картинку.

Теперь он предупредил, что повторные подземные толчки будут продолжаться в центральной Турции и близлежащих регионах еще какое-то время.

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По последним данным, из-за мощных землетрясений в Турции погибло более 1121 человека, ранены 7634.

В Сирии же число погибших возросло до 430, более 1,3 тысячи человек пострадали.

К слову, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, за последние 24 часа в Европе произошло 221 землетрясение магнитудой от 3 до 7,8 баллов. Там сейсмическая активность в разных регионах началась одновременно с первыми землетрясениями в Турции.