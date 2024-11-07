Сейм Литвы отказался запрещать рекламу азартных игр

Опубликовано: 07.11.2024 14:30 , Обновлено: 07.11.2024

В четверг, 7 ноября, Сейм Литвы снял с повестки дня законопроект, который должен был постепенно запретить рекламу азартных игр. Представители партии социал-демократов объяснили такое решение негативным влиянием на доходы СМИ и спорта.

«От имени группы я хотел бы снять (…) с повестки дня, поскольку и вопрос компенсации финансирования СМИ, и вопрос спорта действительно не решены. Поэтому здесь необходимо провести дополнительную работу”, - сказал социал-демократ Юлиус Сабатаускас.

Либерал Андрюс Багдонас также предложил пока не реализовывать этот проект, сообщило LRT: “К нам поступили письма и от спортивного сообщества, и от интернет-медиа, и от Конфедерации бизнеса Литвы, что не все вопросы решены, не все учтено. Поэтому было бы рационально сегодня снять этот проект с повестки дня”.

Ранее в ходе обсуждений в Сейме было решено ввести запрет на рекламу азартных игр с переходным периодом. До 2027 года по-прежнему можно было бы рекламировать по телевидению, радио и в Интернете не дольше 20 секунд, не более двух раз в час с 6:00 до 18:00. и не более одного 20 секунд не чаще одного раза в час с 18:00 до 24:00. Потом до конца 2028 года такую рекламу разрешали бы только в интернете.

По мнению инициаторов законопроекта, постоянная и чрезвычайно обильная реклама азартных игр на телевидении, в социальных сетях и других СМИ способствует нормализации азартных игр как невинного развлечения. При том, что пристрастие к азартным играм часто оказывает катастрофическое воздействие на финансовое состояние играющих и их семей.

На самом деле, с 2021 года в Литве уже вступил в силу запрет на рекламу азартных игр. Однако организаторы азартных игр активно пользуются лазейками, разрешающими рекламировать названия, бренды и типы организованных азартных компаний.

Реклама азартных игр на данный момент уже запрещена в Латвии и Эстонии. В Беларуси же рекламу спортивных ставок и других азартных развлечений можно часто встретить на улицах городов.

Согласно белорусскому законодательству, реклама азартных игр “не должна создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано каждому участнику данных мероприятий”, а также использовать другие слабости потенциальных игроков.