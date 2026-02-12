СБУ заявила об атаке на НПЗ «Лукойла» в Коми на расстоянии 1750 км от Украины

Опубликовано: 12.02.2026 16:13 , Обновлено: 12.02.2026

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в ночь на 12 февраля нанесла во взаимодействии с ВСУ удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми России. Генштаб ВСУ утверждает, что атака была успешной и проведена в рамках "системной работы по снижению военно-экономического потенциала России".

Предприятие, принадлежащее “Лукойлу”, расположено в 1750 километрах от границы Украины. НПЗ перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти в год и выпускает бензин, дизтопливо, мазут и вакуумный газойль.

В Киеве утверждают, что в результате попадания возник пожар на технологическом участке АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) — ключевом комплексе первичной переработки нефти. Также повреждения были на установке висбрекинга, предназначенной для снижения вязкости сырья и производства дополнительных объёмов бензина и газойля.

Глава Коми официально подтвердил атаку БПЛА на объект в Ухте, уточнив, что жертв нет. В то же время в соцсетях появились кадры густого чёрного дыма, поднимающегося над заводом.

«Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил руководитель российского региона.

Точные масштабы повреждений ни украинские, ни российская сторона не назвали.