СБУ показала обломки "Орешника", ударившего по Львову

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Опубликовано: 09.01.2026 15:15 , Обновлено: 09.01.2026

Служба безопасности Украины (СБУ) показала фото обломков «Орешника», которым Россия ночью атаковала Львов. Там почти не рассказали подробностей, куда попала ракета.

Но сообщили, что была атакована «инфраструктура жизнеобеспечения региона». Служба безопасности Украины заявила, что квалифицировала российский удар ракетой «Орешник» по Львову как «военное преступление».





























«Атакуя гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Европейским союзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях быстро ухудшающейся погоды», — говорится в заявлении СБУ.

Следователи, расследующие удар, обнаружили в районе происшествия ряд частей ракеты «Орешник», что, по их словам, подтвердило тип использованного оружия.

Ранее сегодня высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что баллистическая ракета, вероятно, несла инертные или «муляжи» боеголовок и попала в цех государственного предприятия.

В свою очередь, Кремль заявил, что атака “Орешника” была “ответом” на попытку Украины нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в прошлом месяце. Это обвинение отвергли и Украина, и США.

Ранее Дональд Трамп со ссылкой на ЦРУ (Центральное разведывательное управление) заявил, что Украина не пыталась нанести удар по резиденции Путина на Валдае.

В Европе уже отреагировали на единичный удар. Глава дипломатии ЕС (Европейского союза) Кайя Каллас назвала атаку «Орешника» на Львов «предупреждением для Европы и США».