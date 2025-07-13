СБУ объявила о ликвидации киллеров, убивших полковника Воронича, курировавшего диверсии в России
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк объявил, что спецслужбы Украины ликвидировали группу киллеров, застреливших полковника СБУ Воронича в Киеве. По его словам, преступниками оказались мужчина и женщина, действовавшие "по заказу российских спецслужб".
[inf]Власти России официально не комментировали убийство полковника СБУ и обвинения украинской стороны в их причастности. [/inf]
Ранее их ориентировки публиковались в открытых источниках. В СБУ утверждают, что при попытке ареста 13 июля утром в Киевской области наемники оказали вооруженное сопротивление. В результате перестрелки они были убиты.
“Действовали по заданию куратора”?
Согласно заявлениям СБУ, убийцы получили задание следить за полковником, изучать его распорядок дня и маршруты передвижения. Для совершения преступления им передали пистолет с глушителем .
После убийства Воронича наемники пытались скрыться, однако были обнаружены.
Роль Воронича в спецоперациях
Как сообщило американское изданиеThe New York Times, Иван Воронич некоторое время командовал пятым управлением СБУ (подразделение, занимающееся контрразведывательной деятельностью). Это подразделение сотрудничало с ЦРУ и участвовало в ликвидации пророссийских командиров на Донбассе, в частности Арсена Павлова (известного как “Моторола”).
“Помним, Гиви, Моторола, разнообразные эти вот “активисты русской весны” рангом пониже. Много было сожжено, расстреляно, убито. Это те вещи, которыми занималось это подразделение, в котором работал погибший”, — заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в беседе с изданием NV.
Полковник Воронич был застрелен утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. Убийца произвел несколько выстрелов из пистолета и скрылся с места преступления.