СБУ объявила о ликвидации киллеров, убивших полковника Воронича, курировавшего диверсии в России

Опубликовано: 13.07.2025 12:10 , Обновлено: 19.08.2025

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк объявил, что спецслужбы Украины ликвидировали группу киллеров, застреливших полковника СБУ Воронича в Киеве. По его словам, преступниками оказались мужчина и женщина, действовавшие "по заказу российских спецслужб".

[inf]Власти России официально не комментировали убийство полковника СБУ и обвинения украинской стороны в их причастности. [/inf]

Ранее их ориентировки публиковались в открытых источниках. В СБУ утверждают, что при попытке ареста 13 июля утром в Киевской области наемники оказали вооруженное сопротивление. В результате перестрелки они были убиты.

“Действовали по заданию куратора”?

Согласно заявлениям СБУ, убийцы получили задание следить за полковником, изучать его распорядок дня и маршруты передвижения. Для совершения преступления им передали пистолет с глушителем .

После убийства Воронича наемники пытались скрыться, однако были обнаружены.

Роль Воронича в спецоперациях

Как сообщило американское изданиеThe New York Times, Иван Воронич некоторое время командовал пятым управлением СБУ (подразделение, занимающееся контрразведывательной деятельностью). Это подразделение сотрудничало с ЦРУ и участвовало в ликвидации пророссийских командиров на Донбассе, в частности Арсена Павлова (известного как “Моторола”).

“Помним, Гиви, Моторола, разнообразные эти вот “активисты русской весны” рангом пониже. Много было сожжено, расстреляно, убито. Это те вещи, которыми занималось это подразделение, в котором работал погибший”, — заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в беседе с изданием NV.

Полковник Воронич был застрелен утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. Убийца произвел несколько выстрелов из пистолета и скрылся с места преступления.