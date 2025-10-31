СБУ насчитала 160 российских НПЗ и терминалов, пораженных ВСУ

Опубликовано: 31.10.2025 16:08 , Обновлено: 31.10.2025

Украинская Служба безопасности (СБУ) сообщила, что с начала 2025 года успешно поразила 160 нефтетерминалов и других объектов на территории России. Глава Службы безопасности Василий Малюк уточнил, что только за сентябрь и октябрь были нанесены удары по 20 объектам нефтедобычи и нефтепереработки.

«Это шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций», — заявил Малюк во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Малюка, многочисленные атаки на российские НПЗ привели к 20-процентному дефициту на внутреннем рынке и простою 37% мощностей по нефтепереработке в России.

«Нефтедобыча и нефтепереработка — это основа оборонного бюджета России. Это грязные нефтедоллары, за счет которых враг убивает нас», — заявил Малюк.

Для сравнения, в 2024 году речь шла о примерно 60 атаках Украины на российские НПЗ и терминалы. Таким образом количество ударов выросло почти в 3 раза.

В России ранее признали проблемы с поставками топлива на внутреннем рынке. Минэнерго РФ также объявило, что уже разрабатывает меры по борьбе с дефицитом, не уточнив, какие именно.

При этом в ведомстве выразили надежду, что сезонные факторы (в том числе окончание сельскохозяйственных работ) помогут справиться с проблемами и обеспечат условия для «дальнейшего формирования запасов» горючего.