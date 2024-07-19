Сбой Windows остановил работу банков, магазинов и телеканалов по всему миру

Опубликовано: 19.07.2024 11:03 , Обновлено: 19.07.2024

В пятницу, 19 июля, западные СМИ сообщили о масштабном компьютерном сборе, который затронул, судя по всему, десятки стран - Великобританию, Германию, США, Австралию и многие другие. По предварительным данным, проблема возникла из-за сбоя в IT-системе компании Microsoft. Из-за него по всему миру становили работу банки, магазины, аэропорты, железные дороги и телеканалы.

Со всего мира начали приходить сообщения, что компьютеры с установленной операционной системой Windows перестали загружаться. Трой Хант, создатель портала Haveibeenpwned сообщил на своей страничке в соцсети X, что он собрал многочисленные сообщения о том, что компьютеры с Windows массово показывают печально известный синий экран смерти.

“Прямо сейчас происходит что-то очень странное: за последние несколько минут несколько совершенно разных СМИ сообщили о том, что на всех компьютерах с Windows внезапно появляется BSoD (синий экран смерти)”, - написал эксперт.

“По сути, это то, о чем мы все беспокоились, когда говорили о “проблеме 2000 года”, но на этот раз это действительно произошло,” - пояснил Трой Хант.

Проблема Windows привела к таким последствия по всему миру:

отмена рейсов в аэропортах по всему миру;

сбои в работе железнодорожного транспорта из-за заблокированных систем отслеживания движения поездов;

отказ сервисов онлайн-банкинга в авторизации клиентов или проведении транзакций;

прекращение вещания телевизионных и радиокомпаний;

сбой в работе компьютерных систем оперативных служб - спасателей и медиков.

В свою очередь, сервис Down Detector показал резкий рост числа сообщений о сбоях в работе сервисов таких популярных компаний, как Microsoft, Visa, Ryanair и многие других компаний.

“В настоящее время мы сталкиваемся с перебоями в работе сети из-за глобального сбоя в работе IT третьей стороны, который находится вне нашего контроля. Мы рекомендуем всем пассажирам прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до запланированного времени вылета”, - сообщили в лоукостере Ryanair.

В авикомпании Frontier были конкретнее, назвав виновника:

“В настоящее время на работу наших систем влияет сбой в работе Microsoft, который также затрагивает другие компании. В течение этого времени могут быть приостановлены бронирование, регистрация на рейс, доступ к вашему посадочному талону и некоторые рейсы. Мы ценим ваше терпение”, - говорится в официальном заявлении компании.

В то же время, в компании Microsoft признали проблемы и каждый час сообщают о ведущихся работах.

“В наших сервисах по-прежнему происходят постоянные улучшения, в то время как мы продолжаем принимать меры по смягчению последствий. Более подробную информацию можно найти в центре администрирования в разделе MO821132 и status.cloud.microsoft”, - сообщили в компании.

Что вызвало глобальный сбой?

Пока не ясно, является ли нынешний глобальный сбой преднамеренной кибератакой или следствием другой, неустановленной пока технической проблемой, сообщил Forbes.

По данным издания (пока официально не подтвержденным), инженеры службы поддержки компании CrowdStrike признали, что проблема связана с их программным обеспечением, и что они срочно убирают обновление, которое, по-видимому, и вызвало проблему.

Между тем, от белорусских ведомств сообщений о каких-либо серьёзных сбоях и нарушениях работы значимых систем на объектах энергетической и инфраструктуры, воздушного или железнодорожного транспорта пока не поступало. Не затронул компьютерный сбой, судя по сообщениям СМИ, и соседнюю Россию - местные авиаперевозчики продолжили выполнять рейсы в обычном режиме, проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдалось.