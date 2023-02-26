Саудовская Аравия призвала к миру в Украине на базе формулы Зеленского

Опубликовано: 26.02.2023 20:28 , Обновлено: 06.01.2025

Украину посетил с визитом министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд. Во время выступления в Киеве он призвал добавится мира в этой стране на базе предложений президента Украины Владимира Зеленского.

“Королевство Саудовской Аравии хотело бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий. Как известно, любая война завершается диалогом за столом переговоров. Но, конечно, все это должно быть с уважением к международному праву”.

Файсал бин Фархан Аль Сауд рассказал, что в Саудовской Аравии ознакомились с мирными инициативами президента Зеленского и надеются, “что они станут основой мирного урегулирования”.

“Мы будем продолжать сотрудничество с нашими украинскими друзьями в вопросах прекращения войны, потому что она влияет не только на Украину, но на весь мир”, - заключил принц.

Напомним, что формула мира Зеленского предполагает 10 пунктов, основной из который - полный вывод ррссийских войск с территории Украины, в том числе из Крыма и Донбасса.