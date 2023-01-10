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Опубликовано: 10.01.2023 10:55 , Обновлено: 10.01.2023

Российское РИА Новости со ссылкой на «командира одного из подразделений с позывным Саныч» заявило, что Вооруженные силы Украины планировали наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.

Так, «Саныч» показал журналистам некие карты «по советским шаблонам», найденные якобы на украинских позициях под Авдеевкой.

«Данные карты были переданы компетентным людям, соответственно, чтобы они посмотрели принадлежность данных карт на момент, чьи они. Соответственно, был сделан вывод, что данные карты принадлежат противнику», — сказал он.

Именно по «отметкам и маршрутам» на этих картах «Саныч» и неназванные «эксперты» предсказали, что ВСУ «возможно, хотят или хотели» захватить Ростов-на-Дону и Таганрог.