Санду призналась, что голосовала бы за объединение Молдовы и Румынии

Опубликовано: 12.01.2026 18:37 , Обновлено: 12.01.2026

Президент Молдовы Майя Санду в интервью британским журналистам рассказала, что была бы не против объединения её страны с соседней Румынией. Она назвала это альтернативой вступлению Молдовы в состав ЕС (Европейского союза).

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», — рассказала президент Молдовы.

По мнению Майи Санду, геополитическая ситуация в регионе оказывает негативное влияние на Молдову, и стране нужно объединяться с европейскими силами, чтобы противостоять ему.

«Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы сегодня, посмотрите, что происходит в мире. Становится все труднее для такой страны, как Молдова, выживать, существовать как демократия, как суверенное государство», — сказала она.

Тем не менее, Санду признала, что на данный момент в Молдове нет необходимого большинства для объединения с Румынией.

«Но, как президент Республики Молдова, я понимаю, что сейчас нет большинства, которое поддерживало бы объединение с Румынией, зато есть большинство, поддерживающее вступление в ЕС, и мы действуем в этом направлении. Это гораздо более реалистичная цель, и она помогает нам защитить наш суверенитет», — заявила Майя Санду.

Напомним, что у двух стран — Молдовы и Румынии — общие исторические корни, а язык (молдавский и румынский — диалекты одного языка). С недавних пор в Молдове официально свой язык называют румынским.

Большая часть Молдовы входила в состав Румынии в 1918–1940 годах после того, как румынские войска в январе 1918 года пересекли реки Дунай и Прут и к началу февраля 1918 года заняли все крупные города и железнодорожные станции Бессарабии, ранее входившие в состав Российской империи.

В июне 1940 года Советский Союз после подписания пакта Молотова — Риббентропа о разделе сфер влияния между СССР и Германией предъявил Румынии ультиматум о передаче Бессарабии и Северной Буковины. Румыния под давлением приняла требование. Советские войска вошли на эти территории.

На данный момент в самой Молдове есть политические и культурные движения за воссоединение с Румынией. Но есть и противники такого шага.