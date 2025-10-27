Самый старый президент в мире (92 года) переизбрался на семилетний срок

Опубликовано: 27.10.2025 14:32 , Обновлено: 27.10.2025

Самым старым президентом в мире стал 92-летний президент Камеруна Поль Бийя (а не Байден, как его называл Трамп во время избирательной гонки). Конституционный совет утвердил официальные результаты выборов и опубликовал их в понедельник.

Согласно этим данным, Бийя набрал 53,66% голосов. Его главный соперник, Морис Камто, не был допущен к выборам. Основным конкурентом стал Исса Чирома, который уже заявил о своей победе и призвал сторонников продемонстрировать силу на улицах.

Чирома утверждает, что набрал 54,8% голосов против 31,3% у Бийи, и призвал камерунцев протестовать, если Конституционный совет объявит «сфальсифицированные и искаженные результаты».

Поль Бийя правит Камеруном с 1982 года, и для него это будет уже восьмой срок.

Кто такой Поль Бийя?

Поль Бийя — один из самых долгоправящих глав государств в мире. Его политическая карьера началась десятилетия назад в аппарате первого президента Камеруна.

Заняв пост президента в 1982 году, он пережил переход к многопартийной системе в 1990-х и множество попыток оспорить его власть. За время его правления Камерун сохранил относительную стабильность в неспокойном регионе, однако его часто критикуют международные наблюдатели за авторитарные методы, отсутствие политических свобод и подавление оппозиции.

Еще до оглашения результатов выборов в стране вспыхнули беспорядки, в которых погибли четыре человека. Протесты произошли в Дуале, экономической столице страны.

Власти возложили вину за гибель протестующих на них самих. Как говорится в заявлении, молодые люди, «находящиеся под воздействием наркотиков и движимые преступным духом […], пытались штурмовать подразделение жандармерии и полицейский участок».