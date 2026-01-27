Самый серьезный кризис Трампа? 140 конгрессменов выдвинули требование

Опубликовано: 27.01.2026 18:02 , Обновлено: 27.01.2026

Трагические события в Миннеаполисе с участием федеральных правоохранительных органов вызвали политические потрясения в Вашингтоне. Более 140 конгрессменов-демократов потребовали отставки министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Ее обвиняют в злоупотреблениях и нарушении общественного доверия.

Это стало самым серьезным кризисом в администрации Трампа за последние месяцы. Кристи Ноэм , которая в качестве министра внутренней безопасности реализует ключевые политические решения президента Трампа, подвергается критике не только со стороны оппозиции. Ее действиями недовольны и многие республиканцы.

В понедельник 140 членов Палаты представителей США от Демократической партии подписали резолюцию о начале процедуры импичмента — это почти две трети законодателей от этой партии в нижней палате Конгресса (у демократов 213 мест, у республиканцев 218).

Инициатива, возглавляемая Робин Келли из Иллинойса, организовалась после смерти Алекса Претти. Медбрат, гражданин США, был застрелен агентами Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Это уже вторая подобная трагедия за короткое время, после смерти американки Рене Гуд в начале этого месяца при аналогичных обстоятельствах.

Ведущие деятели Демократической партии, включая Александрию Окасио-Кортес и влиятельных конгрессменов, таких как Бенни Томпсон и Джо Негусе , присоединились к группе законодателей, призывающих к отстранению Ноэм от должности. Обвинения против нее включают в себя препятствование работе Конгресса, нарушение общественного доверия и наличие конфликта интересов.

Критика поступает не только из Палаты представителей, но и из Сената. Сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч в интервью в понедельник прямо призвал Ноэм уйти в отставку.

«Ноэм должна уйти . Никто больше не верит, что он честно выполняет свою работу», — сказал Уэлч, как сообщает издание The Hill.

Министерство внутренней безопасности, в соул очередь, отрицает все обвинения в превышении власти. Представители администрации Трампа утверждают, что ведомство всего лишь обеспечивает соблюдение закона, принятого Конгрессом В то же время республиканцы обьявили о проведении собственных слушаний в Капитолии. Тем временем, Дональд Трамп пообещал, что федеральные агенты покинут Миннеаполис. Но не назвал сроки.

По словам представителей администрации Дональда Трампа, он «обеспокоен» реакцией общественности. Как сообщил телеканал NBC News, его администрация признает необходимость стратегических изменений после общественного резонанса, вызванного убийством Претти.

Это уже привело к перестановкам в руководстве, сокращению числа агентов ICE в городе.

«Визуальная составляющая выглядела не очень хорошо. Он [Трамп] понимает телевидение. Он видел это сам», — сказал республиканский законодатель, пожелавший остаться анонимным.