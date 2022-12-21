Самолёт с Зеленским на борту стал самым отслеживаемым в мире
Рейс, который, как полагают, доставлял президента Украины Владимира Зеленского в США, в настоящее время является самым просматриваемым на сайте Flight Radar 24.
Boeing C-40C ВВС США находится над Атлантическим океаном, приближаясь к Ньюфаундленду в Канаде, взлетев с военной базы в Жешуве, Польша.
Flight Radar 24 предполагает, что он направляется на объединенную базу Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, которая часто используется президентом США и приезжающими высокопоставленными лицами.
Ожидается, что самолет с Владимиром Зеленским прибудет вскоре после 11:00 утра по восточному времени США (19:00 часов по минскому).
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