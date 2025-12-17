Самое успешное контрнаступление? Украина объявила о котле в Купянске, Россия — что всё под контролем

Опубликовано: 17.12.2025 12:24 , Обновлено: 17.12.2025

За последние дни власти России и Украины сообщили о прямо противоположных успехах своих армий в украинском городе Купянске Харьковской области. В то время как Киев заявляет о «самой успешной» контратаке за последнее время, Москва утверждает, что держит город под своим контролем.

Основатель украинского подразделения «Кракен» Константин Немичев утверждает, что ВСУ смогли окружить в Купянске российскую группировку.

«Это одна из самых успешных операций за два года, которые у нас были на фронте. Есть точечные операции, а здесь была большая спланированная операция по перерезанию логистики и зачистке города», — утверждает украинский военный.

По его словам, город всё равно находится, фактически, в серой зоне, так как Купянск — большой город, и российские военные смогут прятаться в подвалах и полуразрушенных зданиях.

В свою очередь, американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль «пытается преуменьшить» масштабы украинских контратак в Купянске.

Институт сообщил, ссылаясь на свои источники в ВСУ, что на 16 декабря в Купянске оставалось порядка 200 российских военнослужащих, отрезанных от основных сил и снабжения.

Тем не менее, в самой России успешную контратаку Украины отвергают. Государственные СМИ РФ утверждают, что Западная группировка войск РФ в Украине сохранила контроль над Купянском.

«Разрозненные группы противника заблокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный. Все районы находятся под контролем российских войск. Слаженными действиями штурмовых групп 121-го мотострелкового полка подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время», – говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

Российские СМИ также обвинили президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации видеозаписи от 11 декабря, которую он, по его словам, снял в Купянске.

В то же время некоторые российские военные блогеры (военкоры) раскритиковали СМИ за неправдивое освещение контрнаступления ВСУ в Купянске.

При этом ISW утверждает со ссылкой на видеокадры в соцсетях от 15 декабря, что украинские силы продвинулись в северной части Петропавловки (к востоку от Купянска). Ранее ВС РФ сообщали о контроле над этим поселением.

А опубликованные 16 декабря видеозаписи указывают на то, что ВСУ также продвинулись в центральной части Купянска.

Однако все сообщения подтверждают, что Купянск остаётся местом боевых действий, а полный контроль над городом пока не установила ни одна из сторон.