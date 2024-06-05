«Рыжий вождь краснокожих» - Шестилетний мальчик затмил выступление своего отца в Конгрессе США

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Опубликовано: 05.06.2024 11:58 , Обновлено: 05.06.2024

Шестилетний сын американского политика Джона Роуза затмил выступление своего отца в Палате представителей США благодаря своей детской непосредственности и раскованности. Пока отец выступал перед Конгрессом с речью о приговоре бывшему американскому президенту Дональду Трампу, его сын, сидевший позади него, начал строить рожицы и кривляться на камеру.

Мальчишка очень быстро стал настоящей звездой интернета, когда короткий видеоролик выложили в Сеть, где он завирусился на разных площадках, набирая миллионы просмотров. Сам политик с юмором отнёсся к ситуации и прокомментировал ролик у себя в соцсетях следующим образом:

“Вот что случается, когда просишь сына улыбнуться на камеру своему младшему брату”.

Некоторые зрители отметили схожесть мальчишки в его детской непосредственности с героем рассказа американского классика О.Генри “Вождь краснокожих”.

“Рыжий красавчик - вождь краснокожих!”, - написал один из зрителей в Instagram.

Между тем, самого мальчишку вместе с отцом после случая в Конгрессе уже начали приглашать в различные телешоу. На одном из них мальчика спросили о том, чем занимается его отец-конгрессмен на работе весь день. На что ребёнок всё с той же присущей детям откровенностью заявил: “Какой-то скукотищей”.