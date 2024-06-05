«Рыжий вождь краснокожих» - Шестилетний мальчик затмил выступление своего отца в Конгрессе США
Шестилетний сын американского политика Джона Роуза затмил выступление своего отца в Палате представителей США благодаря своей детской непосредственности и раскованности. Пока отец выступал перед Конгрессом с речью о приговоре бывшему американскому президенту Дональду Трампу, его сын, сидевший позади него, начал строить рожицы и кривляться на камеру.
Мальчишка очень быстро стал настоящей звездой интернета, когда короткий видеоролик выложили в Сеть, где он завирусился на разных площадках, набирая миллионы просмотров. Сам политик с юмором отнёсся к ситуации и прокомментировал ролик у себя в соцсетях следующим образом:
“Вот что случается, когда просишь сына улыбнуться на камеру своему младшему брату”.
Некоторые зрители отметили схожесть мальчишки в его детской непосредственности с героем рассказа американского классика О.Генри “Вождь краснокожих”.
“Рыжий красавчик - вождь краснокожих!”, - написал один из зрителей в Instagram.
Между тем, самого мальчишку вместе с отцом после случая в Конгрессе уже начали приглашать в различные телешоу. На одном из них мальчика спросили о том, чем занимается его отец-конгрессмен на работе весь день. На что ребёнок всё с той же присущей детям откровенностью заявил: “Какой-то скукотищей”.