РосСМИ пообещали «важное» заявление Путина про Украину

Опубликовано: 17.01.2023 12:50 , Обновлено: 17.01.2023

Российские СМИ анонсировали, что президент РФ Владимир Путин 18 января выступит с «важным заявлением» по поводу «специальной военной операции» в Украине.

По информации прессы, это произойдет во время поездки Путина в Санкт-Петербург на мероприятие в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Что российский президент там скажет, доподлинно неизвестно. Но у медиаперсон, поддерживающих войну в Украине, уже появились версии.

Например, назначенный Москвой представитель «Запорожской админитрации» Владимр Рогов считает, что 18 января «как минимум решиться судьба СВО, точнее – по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше».

В свою очередь политконсультант Валентин Бианки заявил:

«Риторика, связанная с Великой Отечественной войной, используется постоянно разными фигурами в привязке к актуальным событиям. Поэтому даже если не будет произнесено слов, то в дальнейшей государственной интерпретации привязка будет совершенно очевидна».

Другие же полагают, что Путин заявит об очередном взятии Соледара в Донецкой области.

При этом практически никто не ставит на то, что российский президент может объявить о новой волне мобилизации в РФ. Впрочем, в Кремле недавно отрицали такую возможность.