Россияне показали, как похитили енота и других зверей в Херсонском зоопарке

🎥 Видео

Опубликовано: 13.11.2022 20:06 , Обновлено: 13.11.2022

Российская поэтесса и военкор Анна Долгарева сообщила в своем тг-канале, что перед отступлением ее соотечественники успели "покрасть" в Херсонском зоопарке енота. Что она считает "единственной хорошей новостью".

Тем временем появилось видео, где россияне в военной форме похищают в Херсонском зоопарке ещё и ламу, волка, осла и белок. Кражей руководил, судя по видео, владелец крымского зоопарка “Тайган” Олег Зубков.

На опубликованном видеоролике на Youtube он заявляет, что ворует животных из Херсонского зоопарка по просьбе назначенной Россией администрации.

Животные на видео не хотели покидать свои загоны и клетки, и сильно упирались. В то же время, сам участники похищения хвалят себя на видео тем, что обладают необходимым опытом для этого мероприятия.

В свою очередь, пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в призвал россиян вернуть украденного енота, пообещав отдать взамен его десятерых пленных российских мобилизованных.

“Не могу понять, зачем российские оккупанты украли украинского енота… Верните нашего украинского енота…”, — написал Братчук.

А в сети уже появились сотни мемов и сравненительных характеристик стиральных машин и енотов-полоскунов.