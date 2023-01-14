Россияне нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Днепре

🎥 Видео

Опубликовано: 14.01.2023 19:43 , Обновлено: 04.07.2024

Россия нанесла ракетный удар по городам Украины. О чём сообщили и в Минобороны РФ, однако заявили, что ударили по "объектам энергетической инфраструктуры". В то же время, согласно видеокадрам и сводке из Днепра, россияне ударили по жилому 9-этажному дому.

«Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», — пообещал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

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По последним, но не окончательным данным, в результате попадания российской ракеты в многоэтажный дом в областном центре Украины Днепре погибли пять человек. Спасатели пытаются с помощью кранов спасти выживших с верхних этажей. Заблокированных в разрушенном доме в Днепре людей снимают с помощью кранов, они подают сигнал спасателям при помощи фонариков и мобильных телефонов.

” …вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном. Негодяи, я вас проклинаю до 7-го поколения…”, - сказала на видео в отчаяниии мама одного из погибших в многоэтажке в Днепре, которых убили россияне.

Тем временем, глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о 39 раненых, из которых 7 детей, после попадания ракеты в многоэтажку в Днепре.

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Самому маленькому пострадавшему ребенку – 3 года. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Резниченко.

Также в результате нападения россиян, пострадали две ТЭЦ в Украине. Напомним, что украинские города 14 января вновь подверглись мощным обстрелам по строны России. В Харькове, Одессе и Херсоне удары привели к новым отключениям света.