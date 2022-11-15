Россия запустила три волны ракет по Украине - Офис Зеленского

🎥 Видео

Опубликовано: 15.11.2022 17:04 , Обновлено: 15.11.2022

Российские войска 15 ноября запустили три волны крылатых ракет по городам Украины, об этом сообщил советник главы МВД Украины Анатолий Геращенко в своем телеграм-канале. А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пуски ответом на речь Зеленского на саммите G20.

«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новой ракетной атакой. Неужели кто-то серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают», - написал в своем твиттере Андрей Ермак.

Видео предполагаемых обломков одной из ракет в Киеве:

https://twitter.com/evgeniyabanko/status/1592517150316859392?t=aZgK-8POkQ8XVgPCdUQddg&s=19

По первым данным из украинских источников, как минимум одна ракета попала в жилой дом в центре Киева в Печорском районе. По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, ракета попала в два жилых дома.

“Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии”, - написал Кличко в своем телеграм-канале. Сбитыми в столице Украины насчитали 4 ракеты. По информации советника МВД Антона Геращенко, на дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты.

*Видео пожара в жилом доме после попадания ракеты в центре Киева: *

https://twitter.com/Activatica/status/1592517739477868544?t=MOLZF6-xjIk4ELmZqpWP1g&s=19

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил всего о трёх волнах запусков ракет по украинским городам.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях, над Одессой.