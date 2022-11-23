Россия запустила около 70 ракет по украинским городам 23 ноября

💼 Официально

Опубликовано: 23.11.2022 19:48 , Обновлено: 23.11.2022

Россия запустила 70 ракет по Украине в среду, 23 ноября, в ходе своей последней "крупномасштабной атаки на важнейшие объекты инфраструктуры", сообщили украинские Вооруженные силы в Telegram.

51 из 70 ракет была перехвачена, а также пять ударных беспилотников, говорится в заявлении военных. Ракеты были запущены с двух малых ракетоносных кораблей в Черном море и самолетов над ним; с ракетоносцев ТУ—95МС в Волгодонске на юге России; и с Каспийского моря.

Ранее стало известно, что более 30 ракет были направлены в сторону украинской столицы Киева, сообщил мэр Виталий Кличко украинскому телевидению.

https://twitter.com/__s_sh__a_a/status/1595458848177131521?t=SgVDWMobbP_iY49pALkR0g&s=19

“По данным военных, в сторону Киева полетела 31 ракета. Была сбита двадцать одна ракета”, - сказал он. Но некоторые из ракет поразили объекты критической инфраструктуры, добавил он.

“В настоящее время часть города находится без электричества. Там нет водоснабжения, - добавил он. - Мы делаем все, чтобы восстановить как электроснабжение, так и водоснабжение сегодня вечером”.

“Нынешний ракетный удар привёл к самым тяжёлым последствиям для украинской энергетики за все время атак по ней. Без света осталась, по поступающей информации, большая часть населения Украины. Во многих городах нет отопления и воды”, - сообщило издание “Страна.ua”