Россия запустила более 120 ракет по Украине

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Опубликовано: 29.12.2022 10:40 , Обновлено: 29.12.2022

Россия запустила больше 120 ракет в несколько волн по украинским городам 29 декабря. Об этом заявили советники Офиса президента страны. СМИ сообщили о прилетах в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и не только.

«Масштабная воздушная тревога. Больше 100 ракет в несколько волн», — написал Алексей Арестович в соцсетях.

Позже Михаил Подоляк добавил, что РФ запустила более 120 ракет, «чтобы уничтожить критически важную инфраструктуру и массово убить мирных жителей».

После СМИ начали сообщать о работе ПВО и взрывах по всей Украине.

Прилеты зафиксировали в Киеве, Одессе, Харькове, Львове. В Сети появились фото и видео.

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Пишут, что в Киеве одну из ракет сбили силы. Обломки упали на частный дом в Дарницком районе города.

Также командование группы «Север» ВСУ передал, что ракета сбита в небе над Сумской областью.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что три ракеты сбили над морем.

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале опубликовал шараду. «Радуется работе нашей ПВО», — расшифровали СМИ.

Но на этом пуски ракет не закончились. В Украине сообщили, что после 10:30 «Ту-22М3 осуществили пуски ракет с акваторию Черного моря».