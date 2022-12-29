Россия запустила более 120 ракет по Украине
Россия запустила больше 120 ракет в несколько волн по украинским городам 29 декабря. Об этом заявили советники Офиса президента страны. СМИ сообщили о прилетах в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и не только.
«Масштабная воздушная тревога. Больше 100 ракет в несколько волн», — написал Алексей Арестович в соцсетях.
Позже Михаил Подоляк добавил, что РФ запустила более 120 ракет, «чтобы уничтожить критически важную инфраструктуру и массово убить мирных жителей».
После СМИ начали сообщать о работе ПВО и взрывах по всей Украине.
Прилеты зафиксировали в Киеве, Одессе, Харькове, Львове. В Сети появились фото и видео.
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Пишут, что в Киеве одну из ракет сбили силы. Обломки упали на частный дом в Дарницком районе города.
Также командование группы «Север» ВСУ передал, что ракета сбита в небе над Сумской областью.
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что три ракеты сбили над морем.
Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале опубликовал шараду. «Радуется работе нашей ПВО», — расшифровали СМИ.
Но на этом пуски ракет не закончились. В Украине сообщили, что после 10:30 «Ту-22М3 осуществили пуски ракет с акваторию Черного моря».