Россия заняла второе место по поставкам газа в Польшу. Это как?

Опубликовано: 04.12.2025 08:21 , Обновлено: 04.12.2025

Европейские страны после начала войны в Украине в 2022 году объявили об отказе от российского газа. Однако реальная ситуация отличается от заявлений. И если Венгрия и Словакия открыто признают, что сделали ставку на российские энергоносители, то Польша всегда выступала за полный отказ. А что на деле?

В настоящее время поставки сжиженного углеводородного газа (СПГ) в Польшу более разнообразны, чем когда-либо прежде. Крупнейшим поставщиком стала Швеция. Однако на втором месте оказалась Россия. И лишь потом идут Норвегия и США.

Также СПГ идёт в Польшу из Нидерландов, Великобритании, Германии, Казахстана и Экваториальной Гвинеи.

Данные за январь и февраль 2025 года показали, что Россия оставалась важным поставщиком углеводородов в Польшу, несмотря на заявления властей:

33% импорта поступило из Швеции,

17% из России,

14% из Норвегии,

13% из США.

Оказалось, что польские компании научились обходить санкции за счёт импорта дешёвого н-бутана из России, который затем смешивается в Польше с пропаном из других стран.

Тем временем Еврокомиссия и Европарламент пришли к согласию по плану полного запрета импорта энергоносителей из России. Крайний срок — конец 2027 года.

Генеральный директор Польской ассоциации импортёров СУГ Бартош Квятковский в интервью eNewsroom.pl подчеркнул, что польские предприниматели готовы полностью отказаться от российского рынка СПГ.

Этому, по его словам, способствует отсутствие проблем с доступностью сжиженного газа в 2025 году и выгодная цена на топливо — в настоящее время она составляет около 3 злотых/л, что примерно на 52% меньше цены автомобильного бензина, отметил Квятковский.

Решение Евросоюза о запрете российских энергоносителей принимается таким образом, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. И будет обязательным для всех членов союза. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал, что Венгрия и Словакия намерены подать жалобу в Суд Европейского союза.

Согласно документу, в ЕС будут введены обязательные правила, которые полностью ограничат поставки российского газа в ЕС. Сжиженный природный газ (СПГ) будет запрещён с конца 2026 года, а импорт традиционного трубопроводного газа прекратится с осени 2027 года.

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении», — заявил министр энергетики и климата Дании Ларс Огор.

В октябре 2025 года на долю России приходилось 12% от всего импорта газа в ЕС, тогда как до начала войны в Украине в 2022 году этот показатель составлял 45%.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал решение ЕС, предупредив, что оно может сделать Европу зависимой от поставщиков более дорогого газа. Но этот довод Москвы в ЕС перестали слушать уже несколько лет. В Евросоюзе после неоднократных угроз Москвы перекрыть вентиль Европе решили, что лучше иметь стабильных и предсказуемых поставщиков. А последние годы, несмотря на прогнозы Кремля, показали, что ни одна европейская страна не замёрзла без российского газа.