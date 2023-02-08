Россия заговорила о "кровавой жатве" в случае поставки Украине истребителей

Опубликовано: 08.02.2023 21:05 , Обновлено: 08.02.2023

Посольство России предостерегло Великобританию от отправки истребителей в Украину. Свое заявление оно сделало после того, как премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса определиться, какие самолеты Лондон может предоставить Киеву.

По словам российских дипломатов, такой шаг будет иметь “военные и политические последствия для европейского континента и всего мира”.

“Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет “кровавая жатва” очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира”, - заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Предупреждение прозвучало после того, как официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что Бен Уоллес “активно” обдумывает возможность поставки британских самолетов в Украину.

Ранее Риши Сунак объявил о планах обучать украинских пилотов, прокладывая путь к тому, чтобы они в конечном итоге смогли летать на современных реактивных самолетах стандарта НАТО, но это рассматривается как долгосрочная цель. На Даунинг-стрит, 10 подчеркнули, что любой потенциальный шаг по отправке самолетов не произойдет немедленно и является частью долгосрочных усилий Великобритании по поддержке Украины.

“Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие реактивные самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочный потенциал, в котором Украина сейчас больше всего нуждается”, - рассказал представитель премьер-министра Великобритании.