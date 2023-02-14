Россия вывела в море судна с ядерным оружием — Норвежская разведка

Опубликовано: 14.02.2023 08:38 , Обновлено: 14.02.2023

Российские военные корабли впервые за последние 30 лет стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом 13 февраля заявила норвежская разведка в своем отчете.

По их информации, «основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота».

В разведке отметили, что тактическое ядерное оружие может представлять «особенно серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО».

В свою очередь норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага считает, что «развертывание и учения стратегических бомбардировщиков сами по себе являются формой ядерного сдерживания».

«Поэтому в целом это можно рассматривать как часть путинских угроз применить ядерное оружие», — заявил он.

К слову, согласно опросу коммуникационного агентства thekuskt CNC по заказу Мюнхенской конференции по безопасности, даже в случае нанесения Россией ядерного удара по Украине, 89% украинцевответили, что продолжат воевать.