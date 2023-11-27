Россия внезапно начала новое наступление в Украине - Bild

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Опубликовано: 27.11.2023 22:21 , Обновлено: 04.07.2024

Военный эксперт немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что уже стало ясно, что российская армия внезапно перешла в наступление в Украине. Это произошло после провала контрнаступления ВСУ на юге страны.

Издание сообщило, что украинские военные отступили после шести недель ожесточенного сопротивления из важного района Авдеевки. Это позволило российским войскам продвинуться вглубь города примерно на один километр.

Это подтверждает появившаяся в соцсети X видеозапись, на которой видно как примерно рота украинских солдат уходит из хорошо укреплённого промышленного района в западном направлении.

“Потеря промышленной зоны может быть особенно болезненной. Это связано с тем, что ещё в 2014 году Украина создала здесь свои передовые позиции и с тех пор продолжает их расширять”, - сообщили в Bild.

“Наблюдатели ожидают, что судьба Бахмута может повториться и в Авдеевке. Тогда после одиннадцати месяцев тяжёлых боев российские войска смогли в мае объявить о захвате населённого пункта. Бои за Авдеевку продолжаются менее двух месяцев”, - считают эксперты Bild.

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В свою очередь, разведка Великобритании согласилась с данными украинского Генштаба, которые свидетельствуют о том, что среднесуточные потери российских войск в ноябре достигли 931 военнослужащего.

Военные эксперты сичтают, что бойня вокруг Авдеевки имеет сходные черты с многомесячной битвой за Бахмут, где катастрофическая тактика Москвы сильно обескровила ее армию, хотя в конечном итоге она захватила город.

Авдеевка является одним из немногих районов по всей протяженной линии фронта, где за последние дни произошли “самые интенсивные наземные бои”.

Институт изучения войны (ISW), базирующийся в США, заявил, что Россия начала третью волну оценку атак под Авдеевкой. Украинские официальные лица заявили, что российские войска начали новое наступление на Авдеевку 22 ноября.

В ISW заявили, что российские войска, вероятно, возобновили наступление на город с более слабыми механизированными отрядами, чем в предыдущих волнах наступления, которые произошли в октябре.

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“Российские войска потеряли 197 поврежденных и уничтоженных единиц техники в ходе наступательных операций вблизи Авдеевки с 9 октября, и российские военные, по-видимому, провели конец октября и весь ноябрь, готовясь к волне наземных атак под руководством пехоты, чтобы компенсировать эти потери тяжелой техники”, - говорится в отчёте ISW.