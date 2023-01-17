Россия в отчаянии — Пентагон

Опубликовано: 17.01.2023 08:19 , Обновлено: 17.01.2023

России не хватает оружия, поэтому она продолжает просить его у Ирана и Северной Кореи. Об этом16 января заявили заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Кал.

По их информации, речь идет о ракетах и беспилотных летательных аппаратах. В США убеждены, что Россия таким образом будет и дальше углублять отношения с этими странами.

«Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает», — сказал Колин Кал, назвав такие просьбы «сигналом отчаяния».

В свою очередь Шерман заявил, что штаты обеспокоены отношениями РФ с Ираном, поэтому продолжат следить за ее действиями в отношении производства ракет и вводить санкции.

К слову, накануне появилась информация, что власти Ирана рассчитывают, что уже в марте получат от России истребители Су-35, а также системы ПВО, ракетные комплексы и вертолеты.

Кстати, 17 января Колин Кал, Венди Шерман, а также представитель Совета национальной безопасности Джон Файнер прибыли в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшее сотрудничество.