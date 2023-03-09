Россия ударила по Киеву «Кинжалами»

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Опубликовано: 09.03.2023 09:36 , Обновлено: 09.03.2023

Россия в ночь на 9 марта ударила по столице Украины ракетами «Кинжал». Об этом заявили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как заявил глава администрации Сергей Попков, в столице воздушная тревога «продолжалось почти 7 часов».

Он утверждает, что за это время российские войска выпустили «практически все типы своего воздушного вооружения — начиная от барражирующих боеприпасов “Shahed” и до почти всего наименования крылатых ракет».

Однако, по словам Попко, ударов крылатыми ракетами и БПЛА не было благодаря работе ПВО.

«Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа “Кинжал” (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается», — сообщил начальник КГВА.

И добавил, что в Киеве частично экстренно отключили электроэнергию.

Кроме того, в Святошинском районе Киева «обломками ракеты ранены два человека», «также останки ракеты повредили автомобили».

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[info_b]«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Он является модификацией баллистической ракеты системы Искандер. «Кинжал» более опасны, чем другие, потому что способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука и могут маневрировать в полете. ВСУ пока не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет.

Есть разные данные об их применении. СМИ писали, что «Кинжалы» уже били по Киеву, например, в конце января 2023 года [/info_b]