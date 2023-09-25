Россия ударила по гостинице в Одессе - ВСУ

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Опубликовано: 25.09.2023 09:14 , Обновлено: 25.09.2023

Россия ночью обстреляла Одессу ракетами, сообщили силы обороны Юга Украины в Telegram. Две ракеты, как сообщили местные власти, попали в местную достопримечательность - гостиницу "Одесса".

Силы обороны Юга Украины заявили, что Россия направила на Одессу 19 беспилотников и 2 сверхзвуковые ракеты “Оникс”, а также выпустила 12 ракет “Калибр”. Там утверждают, что все 19 шахидов и 11 калибров “были сбиты”. А вот российские “Ониксы” добрались до цели.

Наталья Гуменюк, пресс-секретарь южного военного командования Украины, заявила, что Россия, по-видимому, “пытается проверить плотность противовоздушной обороны”. “Они понимают, что портовая инфраструктура является приоритетной для нашего региона и что она надежно защищена. Однако именно поэтому атака, произошедшая сегодня вечером, была как массированной, так и комбинированной”, - заявила она.

В результате атаки одна женщина была ранена, а портовая инфраструктура была повреждена, в том числе зернохранилище, сообщил рано утром в понедельник губернатор Одесской области на юге Украины Олег Кипер.

С июля, когда Москва вышла из соглашения при посредничестве ООН, разрешающего безопасные поставки зерна через Черное море, Россия усилила атаки на инфраструктуру экспорта зерна в Украине на юге Одесской и Николаевской областей.

Удары по Одессе восприняли неоднозначно даже в самой России.

“С каждым ракетным ударом ВКС РФ убеждаюсь, что их главная задача кого-то впечатлить. Сейчас очень эффектно горит гостиница на Морвокзале в Одессе. Сколько ее помню, она практически не работала, поселить там незаметно никого нельзя - толпы народа вокруг. И вообще проект отеля был неудачный, горожане жаловались, что перекрывает вид на море, а посетители, что нельзя открыть окна из-за жуткого ветра. Вот теперь неудачная гостиница удачно горит и хорошо, что без жертв. Но если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений - посмеетесь и отписывайтесь. Задача ракетного удара чисто психологическая - ответка за Севастополь”, - [info_b]написал[/info_b] российский политолог Дмитриев.