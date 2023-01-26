Россия создала наступательный кулак в неожиданном месте - ISW

Опубликовано: 26.01.2023 08:39 , Обновлено: 26.01.2023

Российские войска, возможно, проводят ограниченные диверсионные атаки на большей части линии фронта в Украине, чтобы отвлечь украинские силы и создать условия для начала решительной наступательной операции в Луганской области. Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

Там решили, что возобновление россиянами за последние несколько дней наступательных операций в Запорожской области вдоль линии Каменское — Малые Щербаки - Малая Токмачка и в районе Угледар на западе Донецкой области - это отвлекающий маневр.

Эксперты института сообщили, что Россия начала концентрацию боеспособных частей на фронте в районе Кременной и Сватово.

“Различные обычные подразделения (а именно из 3-й мотострелковой дивизии и воздушно-десантных войск) были размещены вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области и, в частности, не поддерживают операции ЧВК “Вагнер” вокруг Бахмута, что указывает на то, что российское военное руководство, возможно, направляет обычные силы на то, что они считают более перспективным направлением наступления”, - считают в ISW.

Там напомнили, что и украинская разведка сообщала, что российские части 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа выведены из Беларуси и частично переброшены в Луганскую область.

“Наиболее вероятный курс российских наступательных действий в Луганской области, возможно, будет основан на начале атаки вдоль линии Сватово-Кременная при поддержке важнейших наземных линий поставок, которые проходят к крупным логистическим узлам в городе Луганске и Старобельске, чтобы достичь административной границы Луганской области… Российские войска, возможно, надеются вернуть критически важные позиции в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для проведения дальнейших атак в западной части Харьковской и/или северной Донецкой областей”, - спрогнозировали в Институте изучения войны.

В то же время, эксперты выказали сомнения, смогут ли россияне существенно продвинуться на этом направлении, даже если они начнут успешную наступательную операцию на этом участке. В ISW назвали это маловероятным.