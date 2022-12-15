Россия снова попытается захватить Киев — Залужный

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.12.2022 15:55 , Обновлено: 15.12.2022

Глава Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный считает, что Россия предпримет новую попытку захватить Киев. Об этом он сказал в интервью The Economist

По его словам, российские войска предпримут еще одну попытку взять город, возможно, в феврале или марте.

В ответ на вопрос, что он думает о мобилизации в России 300 000 резервистов и бывших солдат, он сказал, что это сработало.

«Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все еще представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек… Русские готовят около 200 000 новых военнослужащих. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку в Киеве», — отметил он.

По словам Залужного, генералы подсчитали, сколько танков, артиллерии и солдат им нужно, чтобы отразить очередную согласованную попытку российских войск. И отметил, что российские командиры отвели солдат за пределы досягаемости реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, и что у Украины нет ничего более дальнобойного.

Кроме того, генерал провел сравнение со второй мировой войной и сказал, что «где-то за Уралом готовят новые ресурсы».

«По моим подсчетам, должно быть, прошло три с половиной или четыре года, пока они интенсивно наращивали [ресурсы]: людей, оборудование, боеприпасы. Я думаю, что у них было ресурсов на три месяца для достижения своих целей. Тот факт, что они исчерпали эти ресурсы и растратили свой потенциал впустую, не добившись практически никакого результата, показывает, что их позиция была выбрана неправильно. Теперь им придется еще раз подумать о том, как выйти из этой ситуации», — заявил глава Вооруженных сил Украины.

«Так что, скорее всего, они ищут способы прекратить [боевые действия] и добиться паузы любыми способами: обстреливать мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть. Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей», — полагает он.

По мнению Залужного, украинцы из-за обстрелов энергоструктуры «находятся на грани»:

«Мы балансируем на тонкой грани. И если [электросеть] будет разрушена… именно тогда жены и дети солдат начнут замерзать. И такой сценарий возможен. Можете себе представить, в каком настроении будут бойцы? Без воды, света и тепла можем ли мы говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?»