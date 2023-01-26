Россия решила привезти на Запорожскую АЭС 40 работников из Беларуси

Опубликовано: 26.01.2023 09:30 , Обновлено: 26.01.2023

Россия собирается привезти на подконтрольную ее войскам Запорожскую атомную электростанцию работников Белорусской АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Сначала такую информацию озвучил украинский «Энергоатом».

«Есть вероятность, что россияне привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС», — заявили там.

По их мнению, РФ начала искать специалистов на стороне потому что ей не удается склонить к сотрудничеству украинских атомщиков.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа назвал это заявление «очередной информационной провокацией». Однако все же подтвердил намерение отправить несколько десятков работающих на БелАЭС сотрудников в Украину. Но с одним уточнением.

«На Белорусской атомной станции действительно работает порядка 40 сотрудников Запорожской АЭС, которые там подписали контракт еще задолго до начала специальной военной операции. И эти люди хотят вернуться домой — у них контракт истекает в конце февраля этого года», — озвучил он свою версию.