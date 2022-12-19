Россия решила напасть на Молдову в 2023 году - Мустяцэ

Опубликовано: 19.12.2022 19:40 , Обновлено: 19.12.2022

Директор Службы Информации и Безопасности Молдовы (СИБ - главная спецслужба Молдовы) Александру Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova заявил, что Россия запланировала вторжение в Молдову в 2023 году. И только Украина может помешать РФ в исполнении ее планов.

По мнению главы СИБ Молдовы, Кремль хочет получить сухопутный коридор в Приднестровье. Но для этого войскам РФ надо захватить Николаев и Одессу. «Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе - феврале, либо позже, в марте - апреле”, - заявил Александру Мустяцэ.

По его словам, у СИБ Молдовы есть информация, что Россия намерена идти дальше за пределы Украины в случае успеха оккупации Одещины и Николаевщины. Александру Мустяцэ также добавил, что крупнейший в Европе склад боеприпасов, который находится в приднестровской Кобасне, охраняется русскими с максимальной бдительностью. По его мнению, эти вооружения могут быть использованы в возможном военном противостоянии с Кишиневом.