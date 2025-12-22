Россия разрабатывает космическое оружие, чтобы сбивать спутники Маска - AP

Опубликовано: 22.12.2025 10:08 , Обновлено: 22.12.2025

Разведывательные службы сразу двух стран НАТО сообщили о подозрениях, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, предназначенное для поражения спутниковой группировки компании Starlink, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Илону Маску.

По данным разведок, для этого Россия планирует взрывать на орбите боеприпасы, которые создали бы разрушительные облака осколков. На данный момент Россия значительно отстаёт от стран НАТО по количеству и качеству разведывательных и связных спутников. И такое оружие уравняло бы силы в потенциальным противостоянии.

Согласно данным, полученным Associated Press, так называемое оружие «зонального действия» нацелено на то, чтобы засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч мини-снарядов. Они смогут выводить из строя сразу несколько спутников, но также несут риск катастрофического сопутствующего ущерба другим орбитальным системам.

Таким образом, такое неизбирательное оружие может нанести ущерб орбитальным группировкам спутников того же Китая, который вряд ли будет доволен такими действиями России.

Аналитики считают, что подобные последствия, включая риски для собственных космических систем, могут заставить Москву отказаться от развертывания или использования такого оружия.

«Я в это не верю. Честно говоря, не верю, — сказала Виктория Самсон, специалист по космической безопасности из фонда Secure World Foundation, возглавляющая ежегодное исследование противоспутниковых систем. — Я была бы очень удивлена, если бы они сделали что-то подобное».

Однако командующий Космическим подразделением канадских вооруженных сил бригадный генерал Кристофер Хорнер заявил, что подобную российскую работу нельзя исключать в свете предыдущих заявлений США о том, что Россия также разрабатывает неизбирательное ядерное оружие космического базирования.

«Я не могу сказать, что меня информировали о такой системе. Но это не кажется невероятным, — сказал он. — Если сообщения о системе ядерного оружия точны и если они готовы ее разрабатывать и идти к этой цели, то меня не удивит, если нечто, немного уступающее ей по масштабу, но столь же опасное, находится в сфере их компетенции».

В России сообщение агентства AP пока не комментировали.