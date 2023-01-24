Россия провалила наступление в Запорожской области Украины - ISW

Опубликовано: 24.01.2023 09:49 , Обновлено: 24.01.2023

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска, вероятно, провалили наступательную операцию в Запорожской области, которая началась в последние дни.

Эксперты уверены, что российские войска не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний, несмотря на заявления некоторых российских чиновников. В свою очередь, украинский Генеральный штаб подтвердил 23 января, что российские войска вели наступательные действия на запорожском направлении 20 и 21 января в районе населенного пункта Малые Щербаки, но не уточнил, добились ли российские войска территориальных завоеваний.

Неясно, продолжается ли эта операция на момент этой публикации. Министерство обороны России (МО) заявило 22 января, что неустановленные подразделения Восточного военного округа (ВОВ) захватили более выгодные позиции во время наступательных операций в Запорожской области, но не предоставило никаких дополнительных подробностей.

В свою очередь, представитель оккупационнях властейт РФ в Запорожской области Владимир Рогов 20 января сделал серию необоснованных заявлений о том, что российские войска захватили несколько населенных пунктов в Запорожской области, также заявил, что российские войска захватили Каменское (примерно в 30 км к югу от города Запорожье на берегу реки Днепр) 23 января.

Рогов ранее утверждал, что российские войска захватили Малые Щербаки, Щербаки и Новоандриевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье 20 января. Однако российские же источники противоречат утверждениям Рогова, указывая, что российские войска, вероятно, не добились территориальных завоеваний на Запорожской линии фронта по состоянию на 23 января. На момент этой публикации нет никаких доказательств из открытых источников, подтверждающих утверждения Рогова.

Доступные геолокационные визуальные свидетельства за период с 21 по 22 января показывают, что российские подразделения численностью в подразделение ведут бои в полях примерно в 2-3 км к югу от Новоданиловки и Малых Щербаков, сообщили в ISW.