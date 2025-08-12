Россия прорвала эшелонированную оборону Украины на Донбассе. Наблюдатели назвали "катастрофой"

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Опубликовано: 12.08.2025 09:15 , Обновлено: 12.08.2025

Российской армии удалось прорвать капитальную линию обороны Украины на Донбассе, заявили российские и уркаинские OSINT-аналитики. Складывающуюся на фронте ситуацию некоторые наблюдатели назвали "катастрофической" и предрекли Украине новые территориальные потери, заявив, что у российских военных снова появилась возможность для захвата по сотне километров каждый день.

По данным украинского аналитического центра DeepState, прорыв эшелонированной обороны на днях произошел в районе, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали возводить новые тяжелые оборонительные сооружения - с инженерными заграждениями и качественно построенными позициями. По оценкам DeepState, пока российские военные “спокойно обходят” эшелонированную систему оборонительных укреплений ВСУ западнее Покровска, Краматорска и Славянска, а в последствии смогут использовать для собственной обороны.

“Это пример того, что рядом с хорошо построенными инженерными сооружениями необходимы люди, которые будут их удерживать, а также эффективное командование, которое сможет их правильно использовать”, — процитировал аналитиков DeepState российский Telegram-канал “Агентство. Новости”.

По данным OSINT-проекта DeepState, российским военным удалось углубиться на 11 км и как минимум частично захватить села Кучеров Яр и Золотой Колодезь - часть территорий пока остаётся в “серой зоне”.









Выход на центральную Украину открыт?

По словам OSINT-аналитика Кирилла Михайлова, речь идёт о последней капитальной линии обороны перед Днепропетровской областью и центральной частью Украины. Если эта территория уйдёт под контроль россиян, следующие капитальные линии обороны они встретят на своём пути лишь у крупных населенных пунктов.

Основной проблемой украинских войск эксперт назвал нехватку людей. По словам Михайлова, локальные укрепления, которые “есть повсюду”, просто “некому занимать”.

Другой OSINT-аналитик - Клемент Молин - отметил, что россияне прорвали линию обороны в самом уязвимом месте. Это, по мнению эксперта, позволит им зайти в тыл украинским войскам и пойти по одному из двух возможных путей:

либо повернуть на запад, нацелившись на Доброполье,

либо продолжить движение на север - на Краматорск.

“Ситуация не плохая, она катастрофическая”, — дал эмоциональную оценку происходящему Молин.

По данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), сейчас на линии фронта начал формироваться “огромный выступ”, под который попадают такие населённые пункты как Константиновка и Дружковка, а в перспективе, при продвижении российских войск на север - сёла всей Краматорско-Славянской агломерации. Это ставит под угрозу ту часть Донецкой области, которая пока остаётся под контролем Украины.

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“Системные проблемы” ВСУ

На этом фоне экс-начальник штаба украинской бригады “Азов” Богдан Кротевич публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив о “системных проблемах”, которые, по его мнению, привели к ухудшению ситуации на фронте. Подполковник упрекнул руководство ВСУ в “стирании резервов”, массовом раздроблении подразделений по всей линии фронта, а также в “абсолютном отсутствии стратегического и оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства”.

“Линии боевого столкновения как устойчивой линии фактически не существует. Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки”, – констатировал Кротевич.

OSINT-аналитик Playfra назвал складывающуюся ситуацию на фронте “одним из самых тяжелых моментов” для ВСУ с 2024 года с точки зрения возможных территориальных потерь. Такого же мнения придерживается глава фонда “Вернись живым” Тарас Чмут. По его словам, которые привел украинский Telegram-канал “Страна”, после прорыва новой линии обороны на Донбасе Украина может начать терять десятки, если не сотни километров каждый день, как это происходило в начале войны, в 2022 году.